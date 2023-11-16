Цимбалару зізналася, що їй довелося пояснюватися перед своїми шанувальниками.

На російському телеканалі "Домашній" вийшов серіал за участю відомої української актриси Анастасії Цимбалару. Сталося це вже в період повномасштабного вторгнення.

Як розповіла сама Цимбалару, вона дійсно знімалася в цьому проекті, але ще до 24 лютого 2022 року. Тому вона була в шоці після того, як підписники в Instagram почали писати їй, що вона знімалася в серіалі вже під час великої війни, тому що рік випуску серіалу на росТБ вказаний 2023-й.

"Мені підписники почали писати: "Настю, невже ви знімалися з російськими акторами?" Мені довелося пояснювати, що це було за рік до повномасштабного вторгнення. Проте цей проект там показали", - сказала Цимбалару в інтерв'ю Аліні Доротюк.

При цьому актриса не захотіла говорити назву цього серіалу. Вона сказала: "Я не хочу, щоб наші люди дивилися на російські пики".

Крім того, вона додала, що до 24 лютого 2022 року знімалася в російсько-українських серіалах, якими могла б пишатися, але після того, як РФ напала на Україну вона не вважає за потрібне їх якось транслювати.

Тому, відповідаючи на питання, чи шкодує вона про те, що ці серіали не вийдуть на українському ТБ, Цимбалару чітко сказала "ні".

Чим відома Анастасія Цимбалару

Анастасія Цимбалару - відома українська актриса театру і кіно. Найчастіше вона знімається в серіалах - "Жіночий лікар", "Папік", "Різниця у віці", "Скажи мені правду", "Довга дорога до щастя" та інші.

У 2021 році вона вийшла заміж за свого колегу, актора Григорія Бакланова. Після повномасштабного російського вторгнення вони організували благодійний аукціон. За рахунок зібраних грошей вони придбали карети швидкої допомоги для ЗСУ.

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