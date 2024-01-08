За його словами, вона не могла вчинити інакше.

Український режисер Олег Боднарчук, який свого часу співпрацював з російською зіркою Аллою Пугачовою, назвав причину, через яку вона реально виїхала з країни-агресор.

В інтерв'ю OBOZ.UA він сказав, що Примадонна, підтримавши Україну, втратила все, бо вона не могла залишатися в країні, яка розв'язала кровопролитну війну.

"Це людина такого масштабу, що їй дуже важливо, чим завершиться її книга буття, про що будуть останні сторінки цієї розповіді. Невже ви думаєте, що вона, глибока і жертовна людина, могла допустити, щоб її історія життя могла закінчитися всередині країни-вбивці, в якій вона сидить між річками крові і спостерігає за мертвими тілами, які пропливають?" - сказав режисер.

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Він додав, що для Пугачової був важливий цей протест проти РФ. За його словами, вона не могла вчинити інакше.

"У 1986-му Пугачова перша серед артистів поїхала в Чорнобиль після аварії, щоб виступити для працівників станції. Це був емоційний вчинок, який вартував їй здоров'я, тому що там вона отримала велику дозу опромінення. Цю подію майже ніхто не пам'ятає", - зазначив Боднарчук.

Режисер уточнив, що для самої Примадонни це було важливо, тому що у неї є почуття відповідальності.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін показав романтичне фото з Пугачовою.

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