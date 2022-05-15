Співачка розповіла, що у Kalush Orchestra дійсно були високі шанси на перемогу.

Українська співачка Jerry Heil прокоментувала перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022. За її словами, у них були високі шанси перемогти, і їм таки вдалося це зробити.

"Kalush Orchestra - це унікальний гурт, який створює сучасну українську музику, цікаву світові. Зараз в Європі через війну опинилися шість мільйонів українців, тому не дивно, що саме Україна цього року перемогла на конкурсі", - сказала співачка в коментарі УНІАН.

Також вона додала, що нині перемога для України є дуже важливою.

"Kalush Orchestra - представники України. Це не конкурс, де просто змагаються кльові артисти. Для кожної країни перемога - це увага Європи. А Україні вона найнеобхідніша", - додала Jerry Heil.

"Вірю, що перемога принесе в Україну нові інвестиції (щоб була змога провести наступний сезон) та відродить туризм, бо вірю, що війна триватиме ще недовго. Що стосується саме гурту, то Євробачення дає артисту багато: увагу, концерти. Далі все залежить від амбіцій артиста, його таланту і правильних рішень. А у Kalush Orchestra з амбіціями і талантами все склалося", - підсумувала співачка.

Нагадаємо, Kalush Orchestra своїм виступом "порвали" Євробачення 2022.

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