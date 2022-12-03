Публіка вже не перший день говорить про те, що у пари щось сталося. Фанати підозрюють, що зірки приховують свій розрив.

Шанувальники помітили, що Потап і Настя Каменських стали рідше з'являтися разом на публіці. Також вони практично не з'являються один у одного в блогах. Самі артисти не коментують особисте життя, але іноді дають натяки.

Наприклад, зараз Потап опублікував у своєму блозі фрагмент нової пісні NK "Мама-зима" і коротко прокоментував: "Зима прощання".

Коментатори буквально "вибухнули" розпитуваннями про те, що ж відбувається в особистому житті артистів.

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Реакція соцмереж

"Так ви разом? Або розійшлися?"

"Що це означає? Ви були і є моєю найулюбленішою парою в шоубізі, ще з 4 років я мріяла про ваше одруження і тут таке... Сподіваюся, що у вас з Настею все добре! Всі проблеми вирішуються"

"Якщо подивитися з боку, то все йде за планом. Олексій дуже сильний і талановитий чоловік! І, як творча людина, повівся на вигадану любов. А Настюха, як любляча себе дівчина, молодець, розкручувала себе як могла і кинула Льоху, коли він не потрібен"

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс Макс Гордєєв відповів, коли Настя Каменських зможе народити. Експерт стверджує, що в найближчому майбутньому цього не станеться.

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