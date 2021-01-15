Каменських ділиться кадрами з відпочинку / фото instagram.com/kamenskux
33-річна українська співачка Настя Каменських на своїй сторінці в Instagram опублікувала відео, на якому танцює тверк.Читайте такожДаша Астаф'єва без трусиків показала "полуничку"
На оприлюдненому у соцмережі запису зірка активно рухає попою. При цьому Настя одягла дуже короткі шорти.
"Настав цей день. Коли новорічні свята закінчилися й час повертатися в активний режим. Починаємо з незвичайного тренування нашої попи", - написала Каменських і додала, що тверк - "корисно для тіла і красиво".
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