Екс-чоловік Кім Кардашьян вирішив змінити паспортні дані "з особистих причин".

Американський суд дозволив реперу і колишньому чоловікові світської левиці Кім Кардашьян Каньє Весту змінити ім'я, скоротивши його більш ніж удвічі.

Про це повідомляє Bloomberg.

18 жовтня Верховний суд Лос-Анджелеса офіційно схвалив клопотання Каньє Омарі Уеста, який майже два місяці тому звернувся з проханням щодо зміни паспортних даних - він просив дозволити йому називатися просто Йе "з особистих причин".

Йе (або Ye) вже довгий час використовувалося в якості скороченої форми імені Каньє - так він підписаний в Twitter і саме так названий його восьмий студійний альбом, випущений в червні 2018 року.

Читайте також"Буду любити тебе все життя": Кім Кардашьян зворушливо привітала Каньє Уеста з днем народженняСам Вест стверджує, що "Йе" це відсилання до займенника "Ти" в Біблії.

"Хто або що таке Каньє Вест без его? Просто Йе", - писав виконавець.

Ані адвокат, ані представники репера не коментували таке рішення суду.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього самого року Каньє Уест випустив новий альбом, що отримав назву Donda. Платівка містить 26 пісень, які вже доступні на стрімінгових майданчиках Apple Music, Spotify.

Автор: Станіслав Кожемякін