Репер довго відкладав вихід нового альбому.

Американський репер Каньє Уест випустив новий альбом, який отримав назву Donda.

Спочатку альбом повинен був вийти ще в 2020 році, але його реліз постійно відкладався. За цей час Каньє встиг провести аж три презентації.

Цікаво, що в цей музичний збірник увійшли 26 пісень, які вже доступні на стрімінгових майданчиках Apple Music, Spotify.

Нагадаємо, на останній презентації Donda Каньє вийшов на сцену і підпалив себе. А тоді ще раз одружився на Кім Кардашьян, з якою нещодавно офіційно розірвав стосунки.

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Автор: Діана Могилєвич