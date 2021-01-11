Катерина Репяхова сьогодні оголосила про свою першу вагітність.

Дружина співака Віктора Павліка і за сумісництвом його концертний директор Катерина Репяхова відповіла в інста-сторіз шанувальникам про свою вагітність.

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Один з шанувальників запитав, чи не бентежить Катерину те, що її чоловік старий дід, і коли їх дитині буде 17 років, то Віктору Павліку буде вже 70.

На що Катерина відповіла, що її бентежать безвідповідальні і дурні люди. А ось добрих людей вона буде любити завжди, незалежно від їх віку. Також вона додала, що їхня дитина бажана і усвідомлена, тому вона буде купатися в любові.

За словами Репяхової, Павлік буде найкращим батьком. І яка вже там різниця, кому скільки років.

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Автор: Діана Могилєвич