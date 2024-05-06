Телеведуча тиждень пробула в стаціонарі.

Відома українська телеведуча Катя Осадча несподівано опинилася в лікарні. Знаменитість запевнила, що зараз почувається добре.

Катя Осадча на своїй сторінці в Instagram опублікувала світлини з лікарні. З'ясувалося, що телеведуча проходила лікування в Олександрівській клініці в Києві. Як написала зірка, вона пробула в стаціонарі сім днів і зараз не скаржиться на проблеми зі здоров'ям. Проте Осадча не розкрила захворювання, через яке опинилася в лікарні.

"UPD вже все добре. Ви питали про бинт на руці, розповідаю. Вдруге в житті (перший був в три роки) лежала в лікарні. Висновок - берегти себе. Стежте за своїм станом, своїм здоров’ям, не нехтуйте зайвий раз звернутися до лікаря. Дякую неймовірним лікарям, медсестрам і всім хто турбувався, лікував і переживав", – написала під фото Катя Осадча.

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Шанувальники телеведучої одразу почали цікавитися, чому знаменитість обрала для себе державну, а не приватну лікарню. Осадча пояснила, що причина в лікареві.

"Йшли за лікарем", – вказала Катерина.

Нагадаємо, раніше Катя Осадча зворушила, як із синами готувалася до Великодня.

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