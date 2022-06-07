Ведуча переживала, що може не повернутися у свій будинок.

Українська телеведуча Катя Осадча розповіла, що 24 лютого 2022 року разом з чоловіком Юрієм Горбуновим і дітьми виїхала зі свого приміського будинку, оскільки він знаходиться біля військової частини.

Коли вона залишала свій дім, подумала, що може ніколи туди не повернутися. Але через три місяці після початку війни вона все ж повернулася додому та побачила будинок таким, яким його і залишала.

"Юра повернувся набагато раніше, поприбирав. Вижили абсолютно всі домашні квіти, які ніхто не поливав. І це було для нас, напевно, найбільшим здивуванням - як вони, попри все, стійко трималися. Відчуття дому абсолютно ні з чим не можна порівняти. Це рідне, твоє. Наш дім цілий. На жаль, не всім так пощастило. Тому, з одного боку, це внутрішня щемлива радість, що тобі є куди прийти, з іншого - ти одразу уявляєш, як тисячі людей не можуть повернутися додому, як вони збирають уламки своїх будівель", - поділилася Осадча в інтерв'ю "КП в Україні".

Нагадаємо, раніше Осадча розповіла, що Кіркоров порадив Лорак мовчати про війну в Україні.

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