Телеведуча поділилася, що, як і багато колег, намагалася достукатися до російських зірки в перші дні після початку повномасштабної війни.

Телезірка Катерина Осадча сказала, що російських зірок родом з України, які замовчують війну, потрібно позбавляти українського громадянства. Таку думку вона озвучила в інтерв'ю "КП в Україні".

"Я дійсно вважаю, що за таке мовчання людей з українськими паспортами потрібно позбавити українського громадянства. Якщо публічні люди мовчать про те, що в Україні Росія розв'язала війну і вбиває українців, це означає, що вони підтримують російський режим. Тобто, ці люди підтримують війну. Тобто вони - не українці, вони не гідні бути українцями", - сказала Осадча.

Зірка каналу 1+1 привела в приклад одеситку Регіну Тодоренко, яка продовжувала цинічно мовчати, навіть коли по її рідному місту стався авіаудар і загинуло немовля.

"Багато листувалося з Регіною Тодоренко. Вона нічого не написала, чому мовчить. Я так зрозуміла, що у неї свої причини, чому так. Те, що вона вагітна, досить слабкий аргумент, коли вбивають твій народ", - додала Осадча.

Також Катерина назвала "зрадою вищого сорту" вчинок Повалій. Та 9 травня виконала в Кремлі "Пісню про рушник".

"Таїсія Повалій взагалі в перших рядах. Їй я не писала, тому що писати людині, яка виступає в Кремлі на 9 травня - це взагалі безглуздо. Це вже зрада найвищого ґатунку. Навіть уявити не можу, що в голові у людини, так вчиняти?!",- сказала дружина Юрія Горбунова.

Нагадаємо, Осадча зворушливо привітала тата з днем народження і показала тепле сімейне фото.

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