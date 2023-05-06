Своїм перетворенням ці знаменитості вразили всіх.

Знаменитості завжди переймаються з приводу того, який вигляд вони матимуть в кадрі. Герої нашого сьогоднішнього матеріалу в один момент зрозуміли, що їм некомфортно мати зайву вагу. Вони не просто наважилися привести своє тіло в бажану форму, а екстремально схудли.

Відео дня

Олександра Заріцька

Солістка українського гурту KAZKA брала участь у проекті "Танці з зірками" у 2021 році. Під час шоу вона скинула 20 кілограмів, а після фіналу - ще майже стільки ж. Всього за короткий проміжок часу вона змінилася до невпізнання, залишивши позаду пишне тіло.

Наталя Могилевська

Співачка часто сидить на дієтах, і, як можна помітити по її знімках різних років, схильна до повноти. Артистка зізнавалася, що її максимальна вага перевалювала далеко за 70 кг, але вона завжди намагалася її контролювати. Для цього навіть брала участь у різних марафонах. Одного разу вона посперечалася з фітнес-тренером Анітою Луценко, що за місяць зможе скинути 4 кг, а якщо ні - поголиться налисо. Оскільки зачіску Могилевська так і не змінила, можна зробити висновок, що схуднути їй все ж вдалося.

Руслана Писанка

Знаменитість, якої не стало в 2022 році, теж свого часу володіла пишними формами, але в 2021 році постала перед шанувальниками після екстремального схуднення. В одному з інтерв'ю актриса і телеведуча тоді зізналася, що це підкосило її здоров'я. Вона з чоловіком навіть брала участь у проекті "Зважені і щасливі", де на двох вони змогли скинути 80 кг.

Маша Єфросиніна

Телеведуча і блогерка на старті своєї кар'єри була досить "пишною". Як зізналася Маша в одному зі своїх інтерв'ю, її максимальна вага становила 86 кг. Щоб створити струнку фігуру, вона зверталася до професіоналів, які коригували її харчування. Зараз вона може похвалитися ідеальними формами.

Настя Каменських

Дружина Потапа, яка часто спілкується з підписниками у своєму блозі, теж неодноразово розповідала, що схильна до повноти. На старті кар'єри розмір одягу Насті був набагато більше, ніж сьогодні. У неї були округлі форми, боки і "рятувальний круг" навколо живота, проте сьогодні цього вдалося позбутися. Своїми фотографіями в купальнику Настя здатна заткнути за пояс будь-яку худишку.

Келлі Осборн

Проблеми з фігурою були і у британської співачки, телеведучої і дочки Оззі Осборна Келлі. Кілька років тому вона змінила режим харчування і додала в розпорядок дня регулярні заняття спортом, завдяки чому скинула майже 30 кг.

"Все починається з думок. Я раптово зрозуміла, що більше не хочу бути тим, ким була раніше", - коментувала Келлі.

Джессіка Сімпсон

Американська співачка, актриса, телеведуча і дизайнерка в свої 42 роки просто карколомна, але ще недавно вона носила одяг XXL. 45 кг Сімпсон позбулася буквально за півроку. Методику позбавлення від зайвої ваги артистка тримає в таємниці.

Адель

Преображенням Адель захоплювалися і захоплюються всі її шанувальники. Пишнотіла артистка одного разу з'явилася на публіці в новому образі, і фанати не відразу змогли повірити своїм очам. Схуднення вона почала ще в 2019 році, коли важила понад 100 кг. Мотивацією стало розлучення з чоловіком.

Клої Кардашян

Американська телевізійна персона, бізнесвумен і підприємниця в 2015 році заявила, що позбулася 15 кг. Це було вимушене схуднення, оскільки зайва вага стала дійсно заважати знаменитості. Вона заявила, що ненормований графік, хаотичне харчування і відсутність спорту в її житті з кожним днем погіршували стан шкіри, самопочуття і тіло в цілому, тому вона грунтовно взялася за свою фігуру.

Ребел Вілсон

Австралійська актриса і гумористка в 2020 році змогла скинути понад 35 кг. Зірка, яка і так завжди була пишною, з початком пандемії коронавируса стала набирати вагу ще більш інтенсивно. У певний момент вона зрозуміла, що це більше не може продовжуватися, тому вирішила кардинально змінити свої харчові звички. І це допомогло!

Раніше УНІАН писав, що Олена Зеленська прибула до Лондона в стильному костюмі.

Вас також можуть зацікавити новини: