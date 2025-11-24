Відомий американський актор та режисер Кевін Спейсі, який нещодавно спантеличив заявами про відсутність постійного місцепроживання, заявив, що насправді його слова були перекручені.
Спейсі вийшов на зв'язок в Instagram та прояснив ситуацію. Він зазначив, що після інтерв'ю, в якому відверто йшлося про те, що актор безхатько, йому почали писати люди з бажанням допомогти:
"У світлі нещодавніх публікацій, які повідомляли, що я бездомний, я відчув, що мені необхідно відповісти. Не представникам преси, а тисячам людей, які зв'язалися зі мною і запропонували місце, де я зможу жити або просто спитали, чи я в порядку. Усім вам я хочу відповісти, що я щиро зворушений вашою щедрістю. Але я відчуваю, що з мого боку буде нечесно дозволити вам думати, що я дійсно бездомний, як зазначається в заголовках".
Кевін зізнався, що дійсно переживає непрості часи та живе в готелях, але при цьому не може порівняти себе зі справжніми безхатьками.
"Є дуже багато людей, які справді живуть на вулиці, у своїх машинах, у яких дійсно важка фінансова ситуація. Я за них дуже переживаю. Але зі статті зрозуміло, що я не один з них. І також зрозуміло, що я не намагався прирівняти себе до них. Тому мені дуже соромно, що вийшла стаття із заголовком, який перекручує суть тексту заради кліків", - перепросив актор.
Нагадаємо, що Кевін Спейсі був фігурантом гучного скандалу про домагання, утім у 2023 році суд зняв з режисера всі звинувачення.