Актор нещодавно розповідав, що йому немає, де жити.

Відомий американський актор та режисер Кевін Спейсі, який нещодавно спантеличив заявами про відсутність постійного місцепроживання, заявив, що насправді його слова були перекручені.

Спейсі вийшов на зв'язок в Instagram та прояснив ситуацію. Він зазначив, що після інтерв'ю, в якому відверто йшлося про те, що актор безхатько, йому почали писати люди з бажанням допомогти:

"У світлі нещодавніх публікацій, які повідомляли, що я бездомний, я відчув, що мені необхідно відповісти. Не представникам преси, а тисячам людей, які зв'язалися зі мною і запропонували місце, де я зможу жити або просто спитали, чи я в порядку. Усім вам я хочу відповісти, що я щиро зворушений вашою щедрістю. Але я відчуваю, що з мого боку буде нечесно дозволити вам думати, що я дійсно бездомний, як зазначається в заголовках".

Кевін зізнався, що дійсно переживає непрості часи та живе в готелях, але при цьому не може порівняти себе зі справжніми безхатьками.

Відео дня

"Є дуже багато людей, які справді живуть на вулиці, у своїх машинах, у яких дійсно важка фінансова ситуація. Я за них дуже переживаю. Але зі статті зрозуміло, що я не один з них. І також зрозуміло, що я не намагався прирівняти себе до них. Тому мені дуже соромно, що вийшла стаття із заголовком, який перекручує суть тексту заради кліків", - перепросив актор.

Нагадаємо, що Кевін Спейсі був фігурантом гучного скандалу про домагання, утім у 2023 році суд зняв з режисера всі звинувачення.

Вас також можуть зацікавити новини: