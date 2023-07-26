Останнє засідання відбулося в день народження актора.

Зірка Голлівуду, американський актор Кевін Спейсі був виправданий присяжними за всіма дев'ятьма пунктами звинувачень у сексуальних злочинах.

Йдеться про домагання чотирьох чоловіків, які звинуватили актора кіно і театру в домаганнях і насильстві в період з 2001 по 2013 роки, коли Спейсі працював на посаді художнього керівника в лондонському театрі. Суд у Лондоні став третім процесом для Спейсі. Два попередніх він також виграв. Один з чоловіків, які подали до суду, назвав свою зустріч зі Спейсі такою, що"повністю травмує і руйнує життя". Сам актор не визнавав провину по жодному з епізодів, в яких його звинувачували, і стверджував, що вів безладні відносини і багато фліртував, що закінчувалося "випадковими, нерозбірливими сексуальними контактами", проте всі всі відносини між ним і обвинувачами відбувалися без насильства, добровільно і за взаємною згодою.

Прокурор Крістін Егню назвала Спейсі "сексуальним хуліганом", який полює на молодих чоловіків, однак після вердикту Королівська прокуратура заявила, що прокурори у цій справі "поважають" рішення суду. Після суду Спейсі дав коментар для преси, в якому заявив, що судова тяганина стала для нього "приниженням":

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Я думаю, що багато хто з вас може зрозуміти, що мені потрібно багато чого подумати після того, що щойно сталося сьогодні. Я безмірно вдячний присяжним за те, що вони знайшли час, щоб ретельно вивчити всі докази і всі факти, перш ніж винесли вердикт"

Кевін Спейсі - двічі лауреат премії Оскар (за кращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Звичайні підозрювані" Брайана Сінгера і за кращу чоловічу роль у фільмі "Краса по-американськи" Сема Мендеса).

У 2017-му актор зробив камінг-аут, що збіглося з розквітом руху #MeToo в США. У той же рік його вперше звинуватив у сексуальному насильстві актор Ентоні Репп, і після того, як видання Buzzfeed опублікувало статтю про звинувачення Реппа, Спейсі постраждав в професійному і кар'єрному плані - його участь в телевізійній драмі "Картковий будиночок" було скасовано, та ж доля спіткала стрічку "всі гроші світу". У 2022 році суд зобов'язав актора заплатити майже $ 31 млн кіностудії MRC, яка знімала "Картковий будинок", через порушення ним умов контакту і політики компанії на тлі звинувачень у сексуальних домаганнях. З тих пір він не запрошувався зніматися у фільмах, серіалах або будь-яких інших шоу.

Сам Спейсі, коментуючи ці обставини, зазначав, що через відсутність роботи у нього залишилися рахунки, які він все ще оплачує, і скаржився на "поспішні судження":

Перш ніж питання було задано або дана відповідь на перше питання, я втратив роботу, я втратив свою репутацію, я втратив все - в лічені дні"

На суді на захист голлівудської зірки виступили кілька колег-акторів і знаменитостей Спейсі, в тому числі Вел Кілмер і Джуді Денч, які, як дізнався суд, любили грати зі Спейсі в настільний теніс.

Суд також заслухав свідчення співака Елтона Джона і його чоловіка Девіда Ферніша, які дали свідчення по відеозв'язку з Монако в рамках захисту Спейсі.

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