Знаменитість зізналася, що їй некомфортно бути відомою і вона хоче розпочати спокійне життя.

Дворазова володарка премії "Оскар", відома австралійська акторка Кейт Бланшетт шокувала заявою шанувальників. 55-річна зірка "Володаря перснів" заявила, що хоче завершити акторську кар'єру.

Як пише видання The Independent, знаменитість зазначила, що їй некомфортно жити зі славою, яку вона отримала завдяки ролям в успішних проєктах. Зараз артистка хоче зосередитися на своїй родині та присвятити себе іншим справам.

В інтерв'ю Radio Times вона розповіла, що вже далеко не перший рік думає про те, щоб піти з кіно. Бланшетт сказала: "Моя сім'я закочує очі щоразу, коли я про це кажу, але я серйозна. Є багато речей, які я хочу зробити у своєму житті".

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Наразі кінозірка готується до свого першого радіодебюту в драмі The Fever на BBC Radio 4. Під час інтерв'ю вона додала, що їй завжди було некомфортно через свою популярність. За її словами, публічність має чимало негативних наслідків.

"Коли йдеш на токшоу або, як зараз, говориш в інтерв'ю, а потім читаєш вирвані з контексту цитати, це звучить гучніше, ніж є насправді. Я не така людина. Я краще виражаюся в русі", – пояснила акторка.

Володарка "Оскару" каже, що її цікаво спробувати себе у нових сферах, і вона ніколи не прив'язує себе до однієї справи: "Я завжди заходжу у новий простір із цікавістю, не очікуючи на прийняття. Я витратила ціле життя, щоб почати почуватися комфортно в дискомфорті".

Що відомо про Кейт Бланшетт

Серед найвідоміших картин Бланшетт – ролі у "Єлизаветі" (1999), "Авіаторі" (2005), "Жасмині" (2013), "Оушен 8" (2018). А також вона брала участь у кінотрилогії "Володар перснів" (2001–2003), де зіграла Ґаладріель. У 2025 році вийшов шпигунський трилер "Операція "Чорний кейс" за участі артистки. "Оскарами" її нагородили за роль другого плану у картині "Авіатор" та за головну роль у стрічці "Жасмин". Також жінка стала триразовою лауреаткою "Золотого глобуса", "BAFTA" і премії Гільдії кіноакторів США.

Акторка активно грає у театральних виставах. З 2008 до 2013 року вона керувала Сіднейською театральною компанією разом із чоловіком Ендрю Аптоном.

Вона є посолкою доброї волі ООН. З ексредактором британського Channel 4 News Беном де Піром та режисером Едвардом Воттсом знаменитість випустила документальну стрічку "Ukraine: Life Under Attack: Dispatches" про Харків під час повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, раніше зірка бойовиків Ліам Нісон оголосив про завершення кар'єри. Він наголосив, що не хоче обманювати шанувальників та вдавати нібито ще має сили грати ролі, як раніше. 72-річний актор відповів, коли планує піти з кіно.

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