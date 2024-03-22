Принцеса каже, що зараз має зосередитися на повному одужанні.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зараз проходить курс лікування від раку. Про це вона повідомила в офіційному відеозверненні, опублікованому у мікроблозі X (раніше Twitter).

"У січні мені зробили серйозну операцію на черевній порожнині в Лондоні, і на той час вважалося, що мій стан не є раковим. Операція пройшла успішно. Однак аналізи після операції показали наявність раку. Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", - розповіла вона.

Своє зникнення вона пояснила тим, що вони з принцом потребували часу для того, щоб поділитися новиною з дітьми. Принцеса подякувала громадськості за підтримку та додала, що принц був "великим джерелом розради і заспокоєння", коли вона змирилася зі своїм діагнозом.

"Мені потрібен був час, щоб відновитися після серйозної операції і почати лікування. Але найголовніше, нам потрібен був час, щоб пояснити все Джорджу, Шарлотті та Луї так, як їм зручно, і запевнити їх, що зі мною все буде гаразд..." - додала вна.

Чутки через зникнення Кейт Міддлтон:

У січні стало відомо, що принцесі Уельській зробили планову операцію на черевній порожнині у лондонській лікарні.

10 березня Міддлтон поділилася у мережі новим сімейним знімком з дітьми, в якому користувачі мережі помітили ознаки фотошопу. Після цього навколо принцеси та принца будували велику кількість теорій змов.

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