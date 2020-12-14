Зірка відрізняється пишними сідницями.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку вона позує в синьому спортивному костюмі - топі і велосипедках. Також вона одягла взуття, яке зазвичай використовують для водного спорту. Варто відзначити, що фото було зроблено в момент, коли Кім стояла на сапі і тримала в руці весло.

Цікаво, що це дуже незвичайний вид спорту. З одного боку він дозволяє привести своє тіло в тонус, бо в процесі веслування залучені різні м'язові групи. А з іншого боку він дарує відчуття умиротворення від того, що ти пливеш по морю або річці і просто насолоджуєшся шикарними видами.

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Автор: Діана Могилєвич