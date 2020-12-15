Модель показала відверте фото.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram нову фотографію.

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На знімку зірка позує в тілесних штанях і бюстгальтері. При цьому видно її груди і живіт. Варто відзначити, що у Кім пишні форми, які вона всіляко демонструє.

Більш того, навколо її форм ходить багато домислів. Хтось вважає, що вона лягала під ніж, а хтось впевнений, що це природні форми Кім.

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Автор: Діана Могилєвич