Співак продовжує намагатися змінити свою зовнішність.

Російський співак Філіп Кіркоров, відомий своєю любов'ю до краси і пластичних операцій, знову ліг під ніж. Артист не припиняє гнатися за молодістю і піддає свій організм ризику, переносячи безліч наркозів заради зміни зовнішності.

Цього разу Кіркорову робили операцію в області живота. Пластичний хірург співака показав його на відео з лікарні. На ньому можна помітити, що артист ходить в післяопераційному корсеті. Як виявилося, співаку "зліпили" прес.

"Так, боляче, але я терплю, хочу радувати себе і своїх шанувальників", - зазначив Кіркоров.

Відео дня

Сам співак неймовірно задоволений і радий черговій пластиці. А його хірург Тимур Хайдаров вже прокоментував нову операцію.

"На собаках довше заживає, насправді, Філіп показав неймовірні результати. Фізіологічно рана заживає за 7-10 днів. У нього "склеювання" відбувається на 3-4-й день. Це дійсно феноменально. У нього нереальна сила волі, гарне здоров'я, чудовагенетика. Саме тому і відбувається феноменальне загоєння", - заявив він у коментарі для росЗМІ.

Також хірург розповів, що Кіркоров порушив правила реабілітації. Крім цього, співакові зробили незвичайний прес. Співак не хотів 8 "кубиків". Замість цього йому зробили 4 "кубика" преса.

Нагадаємо, раніше Кіркоров нажахав мережу нарядом "без трусів".

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