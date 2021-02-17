Як повідомляє видання Daily Mail, у зіркової пари народився син.

Актори популярного серіалу "Гра престолів", 33-річні Роуз Леслі і Кіт Харінгтон, вперше стали батьками.

Читайте такожЗ'явилися шокуючі фото зірки "Гри престолів" у клініці з лікування алкозалежностіПро це стало відомо після появи в мережі знімків, на яких пара разом з новонародженим малюком гуляє Лондоном. Про це повідомляє Page Six.

Жодних офіційних підтверджень від зірок і їхніх представників поки не надходило.

Як повідомляє видання Daily Mail, у зіркової пари народився син.

Стосунки Харінгтона і Леслі: що відомо

Пара познайомилася на зйомках "Гри престолів", де Кіт зіграв Джона Сноу, а Леслі - здичавілу Ігрітт. У 2018 році пара відсвяткувала весілля.

Про вагітність Леслі стало відомо у вересні 2020 року.

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Переклад: Ольга Робейко