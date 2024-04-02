Народна артистка виступила на концерті в Москві, де підтримала російську збройну агресію та окупацію України.

У Рівному до 10 років позбавлення волі засудили народну артистку України Ружену Рубльову за колабораціонізм. Вона виступила на концерті, який був присвячений прославлянню "руського міра" та окупації українських територій.

Як відомо, Рубльова родом з Херсона і понад 20 років будувала свою зіркову кар'єру в Україні. Артистка працювала в театрі та була нагороджена званням "Народної артистки України", а згодом почала "підспівувати ворогу" на концертах.

Стало відомо, що у росіян зірка була директором музичних шкіл, а пізніше вона стала главою російського магнітопроводу у тимчасово окупованому Генічеську. Рубльова активно підтримує проросійську пропаганду та бере участь у заходах, які організовує Росія. На вищезгаданому дійстві в Москві, колаборантка співала разом з хором Нацгвардії РФ.

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Рівненський міський суд покарав артистку і присудив їй 10 років тюремного ув'язнення.

Що відомо про Ружену Рубльову:

Театральна акторка, музичний педагог та член Національної спілки театральних діячів України.

З 1986 року була викладачем музики у Херсонському музичному училищі. Згодом у 2009 році її нагородили званням "Заслужена артистка", через 12 років, у 2021, Рубльова здобула звання "Народної".

Театральні вистави, в яких грала артистка: "Як козаки жартували", "Світ пісень Едіт Піаф", "Лісова пісня", "За двома зайцями", "Енеїда".

У 2022 році Рубльову визнано колаборанткою та державною зрадницею через співпрацю з ворогом.

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