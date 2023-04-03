Комік, який неодноразово висловлювався на підтримку війни, заявив, що просуватиме там свої авторські культурні проекти.

Відомий російський комік Михайло Галустян отримав громадянство Вірменії. Гуморист, який раніше активно підтримував криваву кремлівську політику, а також очолював спонсорований Кремлем патріотичний рух "Юнармія", заявив, що у Вірменії він буде просувати свої авторські проекти.

В інтерв'ю вірменському виданню News.am Галустян сказав:

"Справедливість восторжествувала. Я нарешті таки отримав громадянство Вірменії. Я подав чесно документи, і ось нарешті отримав".

Також гуморист детальніше поділився, чим планує займатися у Вірменії, проте коментатори в соцмережах не вірять його словам - люди переконані, що він подав документи на отримання паспорта іншої країни виключно щоб уникнути мобілізації в Росії.

"Чесно кажучи, вірменин в Сочі відрізняється від вірменина в Єревані. Єреванський вірменський дуже правильний і літературний, а сочинський вірменський трохи інший. Якщо розберетеся, то можна чекати інших проектів. І, звичайно ж, після зйомки потрібно кудись повернутися. Я хочу повернутися в "Клубний будинок Параджанова", - розповів путініст.

Росіяни такий вчинок свого кумира не оцінили і вже занесли його в список зрадників.

Реакція соцмереж

"Щур еб*ний!"

"Щури тікають з корабля"

"А як же захист батьківщини? На батьківщину напали, щури втекли?"

"Краще від Вірменії отримати громадянство, ніж від РФ повістку"

"А що таке? Соромно бути росіянином?"

Нагадаємо, яку позицію щодо війни в Україні зайняли Галустян і Свєтлаков.

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