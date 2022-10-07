Гуморист поділився деталями в інтерв'ю.

Український гуморист і актор "Кварталу 95" Ігор Ласточкін після повномасштабного вторгнення РФ в Україну перестав спілкуватися з рідними. Йдеться про тата і брата, які живуть в Росії.

"Зараз взагалі з ними не спілкуюся. З братом у нас такі стосунки — він дзвонить, аби позичити гроші. Чим би він не займався, він, так би мовити, неуспішна людина, тому що він нероба", - поділився комік в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Ласточкін також зазначив, що відносини з цими родичами у нього були напруженими і до 24 лютого.

"Батька мені доводилося році в 2015, коли я вже не їздив до Росії, лікувати від алкозалежності. Це було дуже дорого, я на це одноразово витратив багато грошей, але він вилікувався. Я з дитинства мріяв, щоб він кинув пити", - розповів Ігор.

Як уточнив шоумен, йому все таки вдалося вилікувати тата від згубної залежності, але на цьому проблеми не закінчилися.

"Він вилікувався, вже четвертий рік не вживає алкоголь. Але він це робив такий тривалий час, що здається, від мозку там нічого не залишилося. Він не вживає, але він відразу ж підсів на пропаганду і кожен день мені надсилав посилання на якихось "експертів", російських політологів. Я його питав, навіщо він надсилає мені цю п*рашу?"- розповів Ласточкін.

Комік додав, що після 24 лютого брат і батько навіть не написали йому, щоб дізнатися що ж відбувається в Україні.

"Вони мовчали, взагалі не писали. Я на другий або на третій тиждень написав: "Ви, бл*ть, тварі! Вам взагалі пофіг, що тут відбувається? Що зі мною?" Вони мені сказали, що мама сказала мені не писати. Тому що вона відразу зрозуміла, що я тут всіх їх хочу розірвати за їх бездіяльність і боягузтво", - сказав Ігор Ласточкін.

Нагадаємо, названо українськких зірок, які припинили спілкування зі своїми родичами-путіністами.