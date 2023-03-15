Більшу частину його монологу глядачі не змогли почути.

Російський комік Данило Поперечний на початку повномасштабного російського вторгнення виїхав з країни-агресора. Днями він дав концерт у Ташкенті, де намагався жартувати про РФ, але йому це не вдалося. А все тому, що кожен раз йому вимикали мікрофон, коли він намагався це зробити.

На своїй сторінці в Instagram поперечний сказав, що це було зроблено за вказівкою правоохоронних органів для того, щоб він не ляпнув зайвого про Росію.

"З мого концерту вирізали весь матеріал, тим чи іншим чином пов'язаний з тим, що відбувається в світі. Буквально кожен раз, коли жарт або тема хоча б побічно стосувалася актуальної порядку, мені просто вирубували мікрофон на сцені прямо під час виступу. Вони навіть самостійно вирізали без узгодження жарт з відкривачки концерту, де просто було слово "Росія", – поскаржився комік.

Відео дня

Також він пожартував, що на концерті в Ташкенті почувався як вдома. Ймовірно, він мав на увазі те, що в Росії небезпечно висловлювати свою точку зору, бо можна загриміти за ґрати.

Позиція Данили Поперечного по війні

У лютому 2022 року Поперечний виступив проти вторгнення Росії в Україну. Відео, в якому він засуджує російське вторгнення, Роскомнадзор вніс до списку заборонених матеріалів.

14 січня 2023 року блогер повідомив про свій переїзд до Лос-Анджелеса через триваючу війну Росії проти України. Однак він запевнив, що планує ще повернутися на батьківщину, так як там залишилися його родичі.

Нагадаємо, на війні загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко.

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