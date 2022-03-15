Ігор Кондратюк прокоментував обстріл окупантами його будинку під Києвом.

Український шоумен Ігор Кондратюк в ефірі "Сніданок.Онлайн" прокоментував обстріл окупантами його будинку під Києвом. На щастя, родини Ігоря Васильовича і його самого під час обстрілу у будинку не було, вони звідти виїхали набагато раніше.

"Я забрав усю сім’ю, нас було 12 осіб, ми виїхали. Серед нас була вагітна жінка мого племінника, яка сьогодні о 5 ранку народила дівчинку. Будинок – це дурниця, хоча моя дружина плакала. Але коли чуєш, що відбувається з Маріуполем… я думав, що всі жахи закінчились у Другій Світовій війні, але ні", - прокоментував Кондратюк.

Щодо святкування 60-річчя, то продюсер акцентував: єдиним моментом свята стало те, що у цей день він не був у дорозі. Говорить, що не має наразі ніякого бажання святкувати.

"Всі думки зараз про мою Херсонщину, де люди зараз в окупації", - підсумував продюсер.

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