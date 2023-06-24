Співак показав, як він навчається стріляти.

Український співак Віталій Козловський, який нещодавно отримав повістку та вже відправився на полігон, опублікував в Instagram нове відео. Артист показав, як він проходить навчання.

"Відео надане бригадою швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж", - зазначив Козловський, аби коментатори одразу не почали його критикувати за публікацію "заборонених" кадрів.

Співак вчиться поводитися зі зброєю та надавати першу допомогу при пораненнях на фронті. Козловський, як помітно на відео, з інтересом вивчає усе нове та повністю занурився у процес.

У коментарях з'явилося чимало зірок. Співака підтримали Ольга Сумська, Асія Ахат, Міка Ньютон та інші артисти. Фанати ж почали писати, що Козловський має стати прикладом для тих чоловіків, які "втекли" з України. Коментатори пишуть:

"А Кондратюку слабо? Молодець, хай Бог береже тебе та хлопців наших"

"Передайте всім нашим захисникам, як сильно ми вдячні, як сильно пишаємось кожним"

"Повертайтесь живим. Дякую за захист".

Окрім цього, артист прокоментував жарти, які сьогодні з'явилися у мережі. На тлі заколоту у РФ коментатори почали писати, що це почалося після того, як Козловський почав воювати. Артист зазначив, що він ще не на передовій, а на навчаннях. Втім, жарт йому сподобався, він подякував фанам за увагу.

Віталій Козловський - останні новини

Нещодавно стало відомо, що співак Козловський отримав повістку та відправиться на фронт. Згодом артист показався зі зброєю та у формі. Він вже відправився на полігон, отримав форму та жетон.

Козловський не приховував, що хвилюється. Він отримав велику підтримку від фанів.

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