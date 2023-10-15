Вони зіграли весілля в день народження дівчини.

Речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко одружився з українською телеведучою Анастасією Норіциною. Церемонія одруження відбулася 14 жовтня.

Для такої урочистої події Анастасія обрала сукню в українському стилі, а Артем постав у військовій формі. Розписалися вони в Міністерстві юстиції.

"До цих пір я шукав тебе все життя, щоб бути поруч з тобою решту життя. Разом за будь-яких обставин! І під час війни, і в день нашої перемоги", - звернувся до дружини Дехтяренко.

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Варто відзначити і те, що весілля відбулося в день народження Норіциною. Пара влаштувала подвійне свято.

Артема Дехтяренка назвали "крашем"

Артем Дехтяренко здобув популярність серед жінок після запису відео, на яких коментував перехоплені розмови окупантів. Його зовнішній вигляд, голос і почуття гумору справили враження на наших жінок, тому його відразу записали до лав головних "крашів".

Відомо, що він народився в Чернівцях і починав свою кар'єру з роботи в ЗМІ.

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