Українська співачка Тіна Кароль рідко показує у соціальних мережах свого сина. Хлопець навчається у Великобританії та приїздить до мами лише на канікулах. Нещодавно зірка зробила виключення та потішила фанатів теплим сімейним відео з 12-річним Веніаміном.
Співачка показала відео з сином на своїй сторінці в Instagram у розділі Stories, у якому через добу публікації зникають. Але фанати швидко поширили ролик у мережі, тому його вдалося зберегти.
На відео Тіна Кароль лагідно говорить зі своїм сином, який розповідає їй про нову книгу. Хлопчик із захватом ділиться своїми думками зі співачкою, а та відповідає йому теплою посмішкою.
Син Кароль викликав у фанатів лише позитивні емоції. Користувачі прийшли у захват від хлопчика та помітили, що він дуже схожий на свого батька - Євгена Огіра, який помер у 2013 році.
"Красунчик", "викапаний тато", "який він вихований", "просто диво, а не дитина", "чудовий хлопчик", "як вам, Тіна, пощастило", - фанати "засипали" Кароль та її сина компліментами.
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