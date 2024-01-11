Вона злякалася тварини, яка пробралася в готель.

Українська актриса Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками відео, на якому показала непроханого гостя під час відпочинку в Таїланді. Знаменитість злякалася, побачивши його.

Так, на своїй сторінці в Instagram Мішина поділилася, що в готель пробралася величезна ящірка. Її намагалися прогнати за допомогою швабри. За кадром чути звуки, які видає Ксенія. Помітно, що вона налякала.

"Боже, це жесть", - каже дівчина.

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Пізніше вона також розповіла, що вони з сином Платоном вперше спробували дуріан. Подейкують, що це дуже смачний фрукт, проте він має специфічний запах. У деяких країнах його заборонено проносити в готель знову-таки через запах.

Спочатку, Мішина не хотіла його куштувати, проте син її умовив. В результаті актриса все ж спробувала дуріан і відразу ж його виплюнула.

"Фу, Я не хочу. Мене вже нудить. Вибачте", - додала актриса.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина в купальнику змусила мережу пускати слину.

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