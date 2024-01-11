Українська актриса Ксенія Мішина поділилася з шанувальниками відео, на якому показала непроханого гостя під час відпочинку в Таїланді. Знаменитість злякалася, побачивши його.
Так, на своїй сторінці в Instagram Мішина поділилася, що в готель пробралася величезна ящірка. Її намагалися прогнати за допомогою швабри. За кадром чути звуки, які видає Ксенія. Помітно, що вона налякала.
"Боже, це жесть", - каже дівчина.
Пізніше вона також розповіла, що вони з сином Платоном вперше спробували дуріан. Подейкують, що це дуже смачний фрукт, проте він має специфічний запах. У деяких країнах його заборонено проносити в готель знову-таки через запах.
Спочатку, Мішина не хотіла його куштувати, проте син її умовив. В результаті актриса все ж спробувала дуріан і відразу ж його виплюнула.
"Фу, Я не хочу. Мене вже нудить. Вибачте", - додала актриса.
Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина в купальнику змусила мережу пускати слину.