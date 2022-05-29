Однак це не дало ніякого результату.

Відома українська актриса Ксенія Мішина зізналася, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну намагалася достукатися до російських колег, щоб ті допомогли поширити правду про те, що відбувається в Україні. Однак російські артисти ігнорували всі її заклики.

Про це актриса розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналу "Вікна-новини".

"Я писала деяким російським акторам, яких я особисто знаю, але жоден з них мені не відповів. Я потім зрозуміла, що немає сенсу", - зізналася телезірка.

Після цього вона вирішила намагатися вплинути на ситуацію в інформаційному полі за допомогою спілкування зі своїми українськими колегами. Вона закликала робити максимальні репости достовірної інформації про війну в Україні, відзначаючи в публікаціях російських колег. Однак така ідея не принесла бажаного результату - мало артистів з РФ відгукнулися на це.

Ксенія Мішина підкреслила, що зараз їй іноді пишуть люди з Криму, які заявляють, що вони з Україною. Однак таких людей дуже мало.

Нагадаємо, Ксенія Мішина разом з сином покинула Україну. Довгий час Мішина перебувала на Закарпатті, а зараз перебралася за кордон.

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