У співачки помітили обручку.

Відома співачка Лана Дель Рей раніше побралася з Клейтон Джонсоном через півроку відносин.

Читайте такожЕмілі Ратаковскі показала кругленький животик

14 грудня на шоу Джиммі Феллона фанати помітили у Лани обручку на безіменному пальці. Джерело Джонсона підтвердило, що молодий чоловік зробив Лані пропозицію зовсім нещодавно. А ось представник співачки відмовився коментувати те, що відбувається.

Відомо, що майбутній чоловік Лани - це колишній співак в кавер-групі the Johnsons на власному каналі на YouTube. 25-річна Дель Рей і 31-річний Джонсон познайомилися в додатку для знайомств і почали зустрічатися в минулому серпні.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН