Гайтана жахнулася умовами перельоту, які надає авіакомпанія Windrose.

Українська співачка Гайтана днями летіла з Києва до Херсона на концерт. У літаку, на якому вона летіла, було неможливо дихати, бо пахло вихлопними газами.

"Перед зльотом пасажири мало не задихнулися від вихлопних газів. Дихати було неможливо. Маски не допомагали, мені довелося дихати в рукав джемпера, щоб хоч якось не втратити свідомість. Інтоксикація. Страшно уявити, якби в літаку знаходилися діти", - написала в інста-блозі Гайтана.

Також вона додала, що під час польоту з щілин зверху дуже протягло. Коли вона спробувала їх якось "заткнути", виявилося, що попередні пасажири вже запхали туди серветки.

Читайте такожАдель вперше представила всьому світу свого бойфренда: мережа в захваті"Друзі! Будьте обережні! Бережіть себе. Наслідки після такого польоту: нудота, безсоння, головний біль, страшна інтоксикація", - додала співачка.

Хто така Гайтана

Гайтана - українська співачка, яка поєднала у своїй творчості жанри соул, а також елементи джазу, блюзу, фанк, соул і фолк-музики. Є автором більшості своїх пісень. Представник України на Євробаченні 2012 в Баку.

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Автор: Діана Могилєвич