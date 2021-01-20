Співачка виконає американський гімн на інавгурації Джо Байдена.

Епатажна співачка Леді Гага опублікувала в Instagram фотографію, на якій вона постала в образі українського політика Юлії Тимошенко.

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На знімку Гага постала в білому гольфі, поверх якого одягла подовжений жакет без рукавів і в масці. При цьому у неї на голові була легендарна коса Тимошенко, яку вона носила за часів свого прем'єрства в Україні.

Варто відзначити, що Леді Гагу від Юлії Тимошенко на цьому фото взагалі не відрізнити. Вони неймовірно схожі. Цю ж схожість помітили і шанувальники співачки. Вони написали безліч захоплених коментарів під фото.

Цікаво, що в такому образі зірка виконуватиме американський гімн до інавгурації Джо Байдена.

"Я молюся, щоб "завтра" було мирним днем для всіх американців. День любові, а не ненависті. День прийняття, а не страху. День, коли ми мріємо про радощі нашої країни. Ненасильницький сон, сон, що забезпечує безпеку нашої душі. Любов з Капітолію", - підписала вона своє фото.

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Автор: Діана Могилєвич