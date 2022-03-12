Потап звернувся до російських блогерів зі словами про те, що їх "взяли і всіх обнулили, тепер найпопулярніший блогер у вас це - путін!".

Українська телеведуча Леся Нікітюк потролила російських блогерів, які прощаються з Instagram і переживають через втрату заробітку в цій соцмережі.

Вона зазначила, що подібні інфлюенсери як були безробітними, так ними і залишаться. Таке повідомлення з'явилося на сторінці ведучої в Instagram.

У коментарях зірку підтримали підписники, додавши, що їм не шкода блогерів, сльози у яких викликає не несправедливе вбивство людей армією Росії, а блокування платформи для поширення фото і відео.

"На даний момент російські блогери прощаються з Instagram. Безробітні знову стали безробітними", - написала Нікітюк, додавши"Слава Україні".

У підписників телеведучої пост викликав тільки позитивні емоції: "шкода звичайно, але не від усього серця", "із задоволенням спостерігаємо за слізками", "скатертиною доріжка в vk", "Слава Богу, а то набридло блокувати", "це спецоперація. Їх рятують".

Прокоментував відключення соцмережі в РФ і Потап. "А ви взагалі всі артисти і інфлюенсери Росії потерпіть! Ви себе такими зараз і проявили! У той самий момент, коли ви володіючи таким впливом на аудиторії, просто слухняно засунули язички в ротики і замовкли! А Вас взяли і всіх обнулили, тепер найпопулярніший блогер у вас це - путін! І навіть найсміливіші репери і блогери, кар'єри яких перекреслюються у вас на очах нічого не скажуть і не зроблять, тому що ви - ручні! Ось така свобода слова у Вас, ось такі ви круті і вільні! Немає вас тепер, а ті хто залишилися, втратили повагу у всієї розсудливої публіки! Шкода мені багато подобалися, виявилися мильною бульбашкою!", - зазначив Потап.

Як повідомляв УНІАН, в Росії 14 березня повністю заблокують Instagram. Рішення було прийнято нібито через агресивні і екстремістські повідомлення в бік росіян. Через це роботу втратять більше тисячі інфлюенсерів.

На такий захід російської влади вже почали реагувати зірки соціальних мереж з РФ, плачучи і прощаючись з підписниками.

Так, одна з блогерш в істериці заявила, що Instagram – це її "сім'я і душа" і вона не готова прощатися з ритмом життя, до якого звикала 5 років.