Телеведучій додому принесли оберемок куль і розкішні квіти. Таємний шанувальник залишив подарунки в під'їзді.

Телеведуча Леся Нікітюк, яка за офіційною версією не перебуває зараз у стосунках, похвалилася розкішним подарунком від таємного шанувальника. Як виявилося, за адресою знаменитості невідомий приніс оберемок червоних куль і кілька кошиків з трояндами, на яких написано "Леся".

Як показала Нікітюк, свої подарунки шанувальник залишив у під'їзді біля консьєржки. Зірка пожартувала, що консьєржку теж звуть Леся, тому тепер вона не впевнена кому саме адресований такий розкішний презент.

Також телезірка не повідомила, чи знає вона від кого міг бути цей шикарний знак уваги.

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Особисте життя Лесі Нікітюк

Згідно з офіційною інформацією від самої зірки, зараз Леся Нікітюк не перебуває у стосунках. Останні кілька років вона є холостячкою.

Кілька разів навіть піднімалися обговорення на рахунок того, що Нікітюк може стати наступною героїнею шоу "Холостячка", але зірка не коментувала це.

Під час війни Лесі навряд до стосунків, адже одразу після 24 лютого 2022 року вона вирушила до рідного міста Хмельницького, де займалася волонтерством - допомагала біженцям розміститися у тимчасових притулках.

Нагадаємо, Нікітюк розповіла про трагедію, коли військовий зробив пропозицію і загинув через два дні.

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