Ведуча розсекретила, ким є її обранець.

Відома українська ведуча, зірка шоу "Хто зверху" 36-річна Леся Нікітюк закрутила новий роман. Знаменитість вперше за довгий час поділилася подробицями особистого життя та показала коханого.

Вже декілька днів поспіль телезірка підігрівала інтерес шанувальників, публікуючи загадкові світлини з чоловіком. На кадрах вона з'являлася в обіймах нового бойфренда, але не підтверджувала, що її серце зайняте. Також на фото не було видно обличчя чоловіка, тож було не зрозуміло, ким є цей загадковий обранець знаменитості.

Сьогодні ж Нікітюк вирішила "розкрити усі карти" та вперше "впустити" підписників у своє особисте життя. Зірка опублікувала світлину у своєму Instagram, якою підтвердила усі чутки про її можливий роман з молодшим на 9 років чоловіком. На камеру вона позувала разом зі своїм коханим.

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Пара зробила селфі, на якому чоловік ніжно цілував Лесю. Ба більше, ведуча навіть розсекретила, що її обранець, – це український захисник, який служить в ЗСУ, 28-річний Дмитро Бабчук.

У підписі до знімка знаменитість подякувала прихильникам за привітання та зазначила, що готова розповісти про свої стосунки і більше нічого не приховувати.

"Без зайвих слів, інтриг і розслідувань. Дмитро Михайлович + Леся Іванівна = (Нікітюк залишила смайлик у формі сердечка – УНІАН). P.S. Дякуємо всім за теплі слова і побажання! Дірект вже розірваний", – написала Леся.

У коментарях зірку привітали її колеги та шанувальники. Вони побажали парі щастя та засипали їх компліментами:

"Ви дуже чудова пара"

"Кайф, Лесюня. Чудові!"

"Нарешті ми дочекалися"

"Тепер вже не холостячка! Гірко молодим", – Григорій Решетник

"Леся, щасливі за вас"

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк похизувалася розкішною фігурою. Вона поділилася світлиною в купальнику.

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