Український артист Левко Дурко заразився коронавірусом. Йому потрібна допомога.
Про це повідомляє Фортуна + TV.
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Друзі артиста просять допомогти йому в оплаті лікування, бо воно виявилося дорогим.
"Допоможіть врятувати улюбленого артиста Левка Бебешко (сценічне ім'я Левко Дурко). Ускладнення після коронавірусу, поклали знову його в лікарняне ліжко. Ситуація критична. Потрібна матеріальна допомога. Збір коштів організували стрийські друзі та БФ "Рідня". Ящик знаходиться в магазині "Технолюкс" (м. Стрий, вул. Ю. Липи, 6). Також кошти можна перерахувати на карту Приватбанку: 4149 4991 1552 2987 Бебешко Леонтій Володимирович", - йдеться в повідомленні.
Хто такий Левко Дурко:
- Левко Дурко - це заслужений артист України з 2002 року
- Він брат відомого українського продюсера Володимира Бебешка
- Всі його пісні були спрямовані на дітей
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