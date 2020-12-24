У Левка Дурка важка форма коронавірусу.

Український артист Левко Дурко заразився коронавірусом. Йому потрібна допомога.

Про це повідомляє Фортуна + TV.

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Друзі артиста просять допомогти йому в оплаті лікування, бо воно виявилося дорогим.

"Допоможіть врятувати улюбленого артиста Левка Бебешко (сценічне ім'я Левко Дурко). Ускладнення після коронавірусу, поклали знову його в лікарняне ліжко. Ситуація критична. Потрібна матеріальна допомога. Збір коштів організували стрийські друзі та БФ "Рідня". Ящик знаходиться в магазині "Технолюкс" (м. Стрий, вул. Ю. Липи, 6). Також кошти можна перерахувати на карту Приватбанку: 4149 4991 1552 2987 Бебешко Леонтій Володимирович", - йдеться в повідомленні.

Хто такий Левко Дурко:

Левко Дурко - це заслужений артист України з 2002 року

Він брат відомого українського продюсера Володимира Бебешка

Всі його пісні були спрямовані на дітей

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Автор: Діана Могилєвич