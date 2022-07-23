Андрій Хливнюк з перших днів після повномасштабного вторгнення РФ захищає нашу країну.

Лідер "Бумбокса" Андрій Хливнюк у себе в Instagram-блозі показав фронтове фото. Він опублікував знімок, зроблений на задньому сидінні автомобіля. Там Андрій позує у військовій формі. У короткому описі він побажав усім доброго ранку.

Також він опублікував знімок, зроблений зі своїм побратимом. Його обличчя не видно.

"Ви все ще хочете вкрасти холодильник? Тоді ми йдемо до вас", - написав музикант.

Зазначимо, з того часу, коли Хливнюк пішов служити, він вже потрапляв під обстріл. В результаті отримав осколкове поранення обличчя і провів якийсь час в госпіталі. Осколок йому дістали, ось тільки викинути його артист не поспішає. Раніше музикант поділився, зберіг собі уламок російської міни, від якої отримав поранення - хоче зробити з нього кулон і продати на аукціоні.

Нагадаємо, трек Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" очолив світові хіт-паради.

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