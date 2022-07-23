Російська актриса Тетяна Лазарєва, яка підтримала Україну і неодноразово засуджувально висловлювалася проти кремлівської агресії, потрапила в список "іноагентів". Дану подію вона прокоментувала у себе в Instagram-блозі.
"Привіт, тепер я - ваш іноагент. Діти запитують: "Мама, а ти будеш у зв'язку з цим щось вказувати у своїх соцмережах, окремо відзначати, що ти тепер іноагент, є якийсь знак?" Я кажу: "Звичайно, є, діти, ось він!"(Смайлик середнього пальця, - ред.) але це не вам. Це їм - тим, хто думає, що людей можна таврувати як худобу. Не вийде, панове нехороші! Ви можете мене називати, як хочете, це ваше право. Але моє право називати тих, хто зараз при владі в Росії – агентами пекла, агресорами і фашистами. Моя правда завжди зі мною і вона переможе", - сказала актриса і телеведуча.
Нагадаємо, путініст Лазарєв визначився, кого він підтримує у війні проти України.
Також УНІАН писав, що Потап закликав Симоньян говорити про орієнтацію Кіркорова, Баскова і Лазарєва, а не Галкіна.
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