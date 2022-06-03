Музикант зберіг собі уламок російської міни, від якої отримав поранення.

Український музикант Андрій Хливнюк, який після повномасштабного вторгнення РФ в Україну став на захист рідної країни, раніше отримав осколкове поранення обличчя і навіть провів деякий час у госпіталі.

Уламок російської міни виконавець залишив собі - хоче зробити з нього кулон і продати на аукціоні. Про це Хливнюк розповів у інтерв'ю Дмитру Гордону.

"Я спеціально поклав його в кишеню, щоб я його не викинув. Я думав іноді викинути його до чортів. Думаю зробити з нього кулон і виставити на аукціон. Це уламок російської міни, здається, 120-міліметрової, якою намагалися "денацифікувати" мене особисто", - сказав Андрій.

Нагадаємо, трек Pink Floyd з вокалом Андрія Хливнюка "Hey Hey Rise Up" очолив світові хіт-паради.

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