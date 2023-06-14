За даними джерел, звинувачення проти співака висунули кілька жінок.

Проти вокаліста Rammstein Тілля Ліндеманна порушили кримінальну справу за статтею про зґвалтування. Розслідуванням займається прокуратура Берліна, повідомляє Berliner Zeitung.

"Як підтвердили в юридичному комітеті Палати представників, до музиканта є кілька претензій. Тепер їх перевірятиме прокурор. У чому саме полягала підозра, не повідомляється", - зазначило видання.

Також повідомляється, що за останні дні звинувачення проти Ліндеманна висунули кілька жінок. Вони розповіли, що під час концертів їх запрошували на вечірки. Молодих фанаток нібито кликали провести час зі співаком, ці ситуації здавалися їм "моторошними".

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"За словами деяких жінок, статеві акти були", - додало видання.

Також повідомляється, що сам Ліндеманн всі звинувачення заперечує. Адвокати артиста відзначили, що в мережі з'явилося чимало претензій від жінок. За словами представників співака, всі слова про те, що він міг когось ґвалтувати або запрошувати на вечірки, де дівчат "накачували" алкоголем, є неправдою.

Скандал навколо Тілля Ліндеманна - з чого все почалося

У травні навколо співака і групи Rammstein розгорівся скандал. Ірландська співачка Шелбі Лінн заявила, що вона була запрошена на вечірку з музикантами перед їхнім концертом у Вільнюсі. Там Ліндеманн нібито запросив її в окрему кімнату, де намагався напоїти її текілою і схиляв до сексу. За словами співачки, вранці вона прокинулася з синцями. Що з нею сталося - вона не пам'ятає.

На тлі цього з'явилася інформація про те, що група Rammstein на межі розпаду. Колектив вважає, що скандал вплине на них усіх.

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