23 грудня популярна телеведуча відзначає 11-річчя з дня весілля з хореографом Андрієм Диким.

Відома українська телеведуча Лілія Ребрик 23 грудня відзначає 11-річчя з дня одруження з хореографом Андрієм Диким. На честь цієї важливої події знаменитість опублікувала романтичні фото зі своїм чоловіком.

Ребрик адресувала своєму чоловікові теплі слова подяки і побажання.

"За ці роки ми будували будинок, облаштовували затишок, народжували дітей, ставали старшими, досвідченішими, мудрішими, але любили, сміялися, плакали, танцювали так, як ніби вперше зустрілися. І найголовніше - робили все завжди разом. Я знаю, як можна думати, дихати, рухатися з людиною в унісон. Я знаю, як можна розуміти один одного по погляду, коли ніяких слів не потрібно. Звичайно, як і всі люди, ми сперечалися, сварилися, ображалися, але все це тільки зміцнювало нашу любов", - написала Ребрик.

Відео дня

Щоб проілюструвати даний пост, вона обрала їхні з Андрієм спільні фото з торішньої фотосесії - тоді на честь 10-річчя подружнього життя вони влаштували справжню love story на камеру.

"Ми пройшли пандемію, живемо у війну, без світла, ховаючи наших дітей по підвалах. Ти посеред ночі йдеш мене проводжати пішки з 22 поверху до машини, а потім знову вгору (а нам вже не по 25), ти вариш мені найсмачнішу каву на свічках і при свічках. У всіх твоїх діях - любов: до мене, до дівчаток, до нас", - резюмувала телезірка.

Нагадаємо, Лілія Ребрик кардинально змінила імідж.

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