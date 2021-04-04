На сайті "Миротворця" Василенко названа "провокатором".

Актриса і блогер Ліза Василенко в інста-сторіз відреагувала на те, що її внесли в базу "Миротворець" і назвали провокатором.

Читайте такожЗірка "Школи" розповіла, як у Москві її зґвалтував "жирний дід"

А ось потрапила вона туди після слів "всяко краще здохнути в Росії, ніж в Україні". Дівчина зазначила, що вона не зобов'язана любити країну, в якій народилася і виросла. А "кінчені ЗМІ" все самі роздули.

З чого все почалося:

31 березня на Youtube-каналі "Пушка" вийшло інтерв'ю з Лізою Василенко, в якому зірка "Школи" серед іншого розповіла про труднощі свого переїзду з України до Москви, куди поїхала, щоб будувати подальшу кар'єру, зокрема, в тікток-хаусі Xo Team.

"Але коли зі мною трапляється якась хрень, я завжди думаю про те: всяко краще здохнути тут, ніж в Україні", - сказала дівчина.

За словами Василенко, після переїзду вона стикалася з негативною реакцією на свою адресу, однак не вважає це раціональним. Також вона зазначила, що в Росії набагато більше можливостей для досягнення успіху і зокрема заробітку на Тікток.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич