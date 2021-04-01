Актриса розповіла моторошні речі, які з нею відбувалися.

Українська актриса і модель Ліза Василенко розповіла, як стала жертвою зґвалтування.

У цьому вона зізналася на YouTube-каналі "Пушка".

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Ліза зізналася, що в 17 років вона потрапила в компанію ескортниць в Москві. На дні народженні однієї з них їй хтось підсипав якусь речовину в алкоголь.

"У мене немає половини спогадів. У мене є початок і кінець. Початок - я сиджу, п'ю, кінець - мене т**хає жирний дід. Мене зґвалтували. Я пам'ятаю просто, що він зверху, він величезний, а я не можу вилізти... Навіть якщо мама буде дивитися це інтерв'ю, вона почує це вперше", - сказала Ліза.

Тоді все відбувалося як у тумані. За словами Лізи, вона голою вибігла на вулицю чекати таксі. Але коли таксист під'їхав вона подумала, що зараз все буде ще гірше.

"Я дивилася на таксиста і думала, що все закінчиться ще гірше. Мене, напевно, т**хнуть, вб'ють і закопають. Він не нашої національності. Він садить мене назад і каже: "Я все розумію. Скажи, куди вести, я просто довезу, щоб ти була цілою". Тоді я охре**ла, що ще є люди хороші", - додала Ліза.

Також дівчина розповіла, що наступного дня їй подарували новий IPhone в якості вибачень. При цьому дівчина не наважилася звернутися в поліцію за допомогою.

"Я була одна. Я не знала, що мені робити. У мене не було на той період друзів. У мене був мій аб'юзивний хлопець, який мене п*здить і батьки, які мене не розуміють. У мене нікого більше не було", - пояснила Василенко.

Хто така Ліза Василенко:

Ліза здобула популярність завдяки головній ролі в українському серіалі "Школа"

Зараз вона відома як Instagram-блогер

Єлизавета вже неодноразово знімалася у відвертих фотосесіях і виставляла фотографії в публічному доступі. У портфоліо Єлизавети є і ню-фотосесії

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Автор: Діана Могилєвич