Зараз співачка живе на березі моря.

Опальна співачка Світлана Лобода у програмі "Зірковий шлях" розповіла, що зараз живе в Європі. Її будиночок знаходиться на березі моря, власне, як співачка завжди і мріяла.

"Ми зараз живемо в Європі біля моря. Ми катаємося на квадроциклах, ми їздимо на самокатах по набережних. Прокидаємося вранці, снідаємо - все біля моря. У нас є вже якась така нова традиція, яку ми дотримуємося", - розповіла Світлана.

Також вона додала, що її старша дочка Євангеліна залишилася з бабусею в Москві. Там же 10-річна дівчинка ходить до школи, навчання в якій сягає майже 365 тисяч гривень на рік.

Хто така Світлана Лобода

Світлана Лобода - українська співачка, ведуча, автор пісень, яка з 2014 року активно гастролює і живе в РФ. Заслужена артистка України (2013).

13 серпня 2021 року співачка представила новий сингл "Indie Rock (Vogue)", який був записаний як російською, так і українською мовою. Наступного дня Лобода вперше за чотири роки дала публічний концерт в Україні, в Одесі.

У Світлани є дві дочки - Євангеліна і Тільда.

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Автор: Діана Могилєвич