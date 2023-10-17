Вона виконувала пісні російською мовою.

Російська телеведуча Олена Жигалова повідомила про те, що українська співачка Світлана Лобода виступила на корпоративі в Дубаї. За її словами, там же виступали російські зірки - ілюзіоніст Олександр Бєлов і співак Араш.

Пропагандистка також уточнила, що Лобода виконала свої російськомовні хіти. Сама Лобода підтвердила цю інформацію - вона дійсно співала російською. Однак як вона розповіла в коментарі "МУЗВАР", на корпоративі росіян не було.

За словами Лободи, кожне замовлення ретельно перевіряється менеджментом, тому якщо були б заявлені росіяни або люди, які підтримують війну в Україні, вона б відмовилася від виступу.

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"Замовником концерту Світлани Лободи 15 жовтня, що відбувся в Дубаї, була громадянка Казахстану, прихильниця Світлани. Склад кожної програми формується на основі улюблених пісень замовника. Артист виконує свої треки в оригіналі, незалежно від публічного або приватного характеру заходу, ця позиція також залишається незмінною", - прокоментувала артистка.

Нагадаємо, раніше репер Yarmak засудив Лободу і її фанатів. Він вважає Лободу і її шанувальників "баластом нації". Артист зазначив, що відчув на собі атаку ботів після того, як публічно присоромив співачку.

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