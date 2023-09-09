Артист зазначив, що відчув на собі атаку ботів після того, як публічно присоромив співачку.

Український репер Yarmak (Олександр Ярмак), який з перших днів повномасштабної війни встав на захист нашої країни, поділився своїми думками щодо співачки Світлани Лободи. Він зазначив, що був дуже здивований, коли скандальна артистка поїхала до військових, а ті її прийняли.

За словами Ярмака, він не відмовляється від своїх слів про те, що вважає Лободу та її фанів "баластом нації". Про це репер розповів Євгену Яновичу на шоу "20:23".

"Я дивуюсь з цих військових. Ну і взагалі дивуюсь з того, наскільки Лобода звикла пробивати стіни. Скажу по своїй ситуації, яка стосувалася її виступу в Харкові. Після цього там був ніби скандал, який було штучно створено, пов'язаний зі мною. Що я написав, ніби усі, хто були присутні на концерті Лободи у Харкові - це баласт нації. Я підтверджую, що я вважаю, що це баласт нації. І якщо люди не усвідомлюють, що відбувається в країні, хто перед ними І як ця людина себе поводить, то я від своїх слів ніколи не відмовляюсь", - заявив Ярмак.

За словами репера, після цього скандалу він на собі відчув атаку ботів. Ярмак припускає, що до цього може бути причетний хтось з оточення Лободи. І це, як зазначив артист, має доволі дивний вигляд, адже гроші на інтернет-атаки краще було б витратити на допомогу армії.

"Я не хочу сказати, що це особисто Лобода або її команда. Але скоріше за все, можливо, хтось з її оточення вирішив, що конкурентів потрібно гасити. І про що це говорить? Що люди, це оточення, настільки не в контексті, воно настільки не усвідомлює, що відбувається. Тобто у них якщо це конкурент, якщо людина з іншими поглядами, його потрібно знищувати будь-якими методами. Почалася атака ботів і настільки помітно, що це зроблено штучно, це настільки жалюгідно. Особливо зараз, коли витрачаються і кошти, і ресурси не на допомогу, а щоб якось відбілити репутацію... Бачу, що людина не розуміє, що таке Україна, що таке суспільство", - додав репер.

Скандал з Лободою у Харкові

На початку літа Лобода публічно принизила дівчину з плакатом "Харків без Лободи". Вона приїхала до міста та виступала перед людьми, проте на неї там чекали не усі. Коли ж Лобода помітила дівчину, вона почала питати, хто їй за це заплатив.

Після цього відео зі співачкою розлетілося мережею. Поведінку артистки засудили користувачі, а сама вона спробувала вибачитися. Втім, виправдання Лободи мали дивний вигляд, адже вона казала, що "пожартувала".

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