Опальні співачки нарвалися на жорстку критику.

Опальні співачки Світлана Лобода і Ані Лорак привітали в Instagram українців з Днем незалежності країни. При цьому користувачі мережі визнали це лицемірством, бо артистки покинули свою рідну країну заради заробітку в країні-агресорі РФ.

"З Днем народження, моя улюблена Україно! Нехай на землі твоїй живуть найщасливіші люди", - написала Лобода.

До привітань приєдналася і Ані Лорак, яка лаконічно написала: "З днем народження, Україно".

Реакція шанувальників не змусила на себе довго чекати. Українці написали, що з такими дочками, як Лобода і Лорак, і ворогів не потрібно.

"Але ви в Росії", "Їдь, тварино, назад в Москву", "Не забула ще українську, але вже не вражає", "Смішно твоє привітання. Ти не любиш Україну", "А тобі те що?", - пишуть користувачі мережі в коментарях.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Діана Могилєвич