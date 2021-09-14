Співачка таки скористалася фільтром згладжування шкіри обличчя.

Співачка Ані Лорак українського походження, котра живе і працює у Росії, таки показала свою зовнішність без макіяжу.

Ранкове селфі зірка присвятила своїм прихильникам, підписавши коротке відео побажанням "Усміхнись".

Знаменитість неодноразово дорікали у зловживанні макіяжу. Так, 6 вересня її фанати писали під черговим фото: "Зовсім перестала бути особливою, схожою тільки на себе... Навіщо?", "Навіщо, навіщо так себе переробляти? Перетворилася на шаблон, вся індивідуальність зникла".

Цього ж разу Лорак нібито зробила крок назустріч і представила обличчя без надміру фарби. Водночас співачка таки скористалася фільтром згладжування шкіри.

Ролик Лорак зняла, сидячи в автомобілі, у буденному наряді – з сірою толстовкою й кепкою на голові.

Упродовж всієї війни РФ з Україною співачка мешкає та гастролює на території країни-агресора, чим викликала неабиякий осуд з боку співвітчизників. Проте інколи знаменитість вибухає ностальгією за старими часами й проситься на концерти до України.

Як повідомляв УНІАН, російський співак Філіп Кіркоров запостив в Instagram реальне фото з Лорак, в той час, як сама зірка показала у своєму блозі відфотошоплену версію. Йшлося про те, що Ані Лорак "скинула" собі зайві кіло.

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Автор: Віолетта Орлова