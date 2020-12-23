Співачка показала свій шрам.

У мережу "злили" фото відомої співачки Мадонни в купальнику.

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На знімку вона постала в чорному топі і трусиках із завищеною талією. Також вона одягла браслети і намисто на шию. Варто відзначити, що одну ніжку Мадонна виставила вперед. На цій нозі біля стегна видно пластир, під яким співачка приховує шрам.

Нагадаємо, в 2019 році співачка вирушила у світовий тур на честь свого останнього студійного альбому Madame X. під час виступів артистка почала скаржитися на болі в колінах і стегнах, через що деякі її концерти були скасовані. В результаті зірці зробили операцію.

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Автор: Діана Могилєвич